Сирийские военные отразили атаку смертников в Хаме

12 марта 2019 13:32 (UTC+04:00)

Сирийская армия отразила атаку террористов в районе города Мхарде на севере провинции Хама. Как передает Trend об этом сообщил РИА Новости местный военный источник.

В результате нападения смертников один военный погиб, четверо ранены. Ликвидированы несколько боевиков.

Незаконные вооруженные бандформирования и боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* продолжают ежедневно нарушать режим прекращения огня и дестабилизируют ситуацию в демилитаризованной зоне в Идлибе.

Террористы регулярно обстреливают из минометов и ракет поселения на севере провинций Хама и в горной Латакии.

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