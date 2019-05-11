AFP: около 60 человек погибли при крушении лодки у берегов Туниса

11 мая 2019 21:55 (UTC+04:00)

Около 60 нелегальных мигрантов, большинство из которых - уроженцы Бангладеш, погибли при крушении надувной лодки в ночь на пятницу в 74 км от побережья Туниса в районе портового города Сфакс (270 км к юго-востоку от столицы республики). Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление главы тунисского отделения гуманитарной организации Красный полумесяц Монжи Слима, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее тунисское информационное агентство Tunis Afrique Presse сообщало о 70 погибших и 16 спасенных.

"[Спасенные] мигранты рассказали, что отправились из [ливийского портового] города Зувара [около 110 км к западу от Триполи] в четверг на большой лодке, которая вместила 75 человек, - рассказал он. - Затем их пересадили на небольшую надувную лодку, которая перевернулась через 10 минут, около полуночи".

По словам спасенных, они провели восемь часов в холодной воде и были спасены тунисскими рыбаками, которые сообщили о происшествии в ВМС Туниса. "Среди спасенных 14 граждан Бангадеш, марокканец и египтянин", - добавили в организации.

Как указали в Красном полумесяце, судно с нелегальными мигрантами направлялось в Италию. На борту находились исключительно лица мужского пола, в том числе 51 уроженец Бангладеш, три египтянина, несколько марокканцев, а также граждане Чада и других африканских стран южнее Сахары. "Если бы рыбаки не заметили их, то, вероятно, выживших бы не оказалось, никто бы не узнал об этом кораблекрушении", - указал Слим.

По данным министерства национальной обороны республики, три тела погибших обнаружены в пятницу тунисскими военными, прибывшими на место инцидента. "Три судна ВМС Туниса продолжают поисковую операцию в субботу", - указали в ведомстве.

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