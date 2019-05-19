Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке

Король Саудовской Аравии Салман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает официальное саудовское агентство новостей SPA.

Собеседник агентства заявил, что призыв короля адресован странам Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива на фоне диверсии в отношении танкеров у берегов ОАЭ, а также нападения "террористов-хуситов" на две станции по перекачке нефти в Саудовской Аравии. Спецслужбы США полагают, что атаку на танкеры могли осуществить силы, симпатизирующие иранским властям или работающие на них.

"Хранитель двух благородных святынь (официальный титул саудовского монарха) призвал своих братьев лидеров Совета государств Персидского залива и Лиги арабских государств провести два экстренных саммита 30 июня в Мекке", - говорится в сообщении.

На эту же дату в саудовской Мекке назначена встреча в верхах, на которую приедут главы государств и правительств Организации исламского сотрудничества.

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