Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке

19 мая 2019 01:49 (UTC+04:00)

Король Саудовской Аравии Салман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает официальное саудовское агентство новостей SPA.

Собеседник агентства заявил, что призыв короля адресован странам Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива на фоне диверсии в отношении танкеров у берегов ОАЭ, а также нападения "террористов-хуситов" на две станции по перекачке нефти в Саудовской Аравии. Спецслужбы США полагают, что атаку на танкеры могли осуществить силы, симпатизирующие иранским властям или работающие на них.

"Хранитель двух благородных святынь (официальный титул саудовского монарха) призвал своих братьев лидеров Совета государств Персидского залива и Лиги арабских государств провести два экстренных саммита 30 июня в Мекке", - говорится в сообщении.

На эту же дату в саудовской Мекке назначена встреча в верхах, на которую приедут главы государств и правительств Организации исламского сотрудничества.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В каких странах чаще всего ищут работу граждане Турции?
Бизнес 15 мая 17:30
Эр-Рияд заявил, что атаки на нефтепроводы в королевстве угрожают всей мировой экономике
Арабские страны 15 мая 02:21
Беспилотники атаковали главный нефтепровод в Саудовской Аравии
В мире 14 мая 17:17
Подверглись нападениям 4 судна в территориальных водах ОАЭ
Арабские страны 13 мая 20:44
Саудовский министр заявил, что два нефтяных танкера стали целью диверсии в водах ОАЭ
Арабские страны 13 мая 08:46
Обнародованы объемы перевалки грузов из ОАЭ и Саудовской Аравии через порты Турции
Бизнес 7 мая 11:32
Лента новостей
Мадонна назвала всех финалистов Евровидения победителями
В мире 02:02
"Бенфика" в 37-й раз выиграла чемпионат Португалии по футболу
Спорт 01:35
Самухской школе присвоено имя Национального героя Азербайджана
Общество 01:30
ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака
Турция 01:09
В Баку произошел пожар, один человек погиб
Происшествия 00:44
В Тель-Авиве начался финал Евровидения
Израиль 00:26
В Сирии три военных получили ранения при обстреле со стороны боевиков
Арабские страны 00:04
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в России
Россия 18 мая 23:37
В Баку потушили пожар в торговом центре (Обновлено)
Происшествия 18 мая 23:31