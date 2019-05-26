В Сирии пять человек погибли в ходе обстрелов боевиков

Боевики обстреляли населенный пункт Скальбия, выпустив из реактивных систем залпового огня 38 ракет, в результате погибли пять мирных жителей, 12 ранены, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* с территории зоны деэскалации Идлиб пять раз обстреляли населенный пункт Скальбия из реактивных систем залпового огня. В общей сложности террористами выпущены 38 ракет. Несколько ракет попали в Национальную больницу Скальбия. По информации сирийских экстренных служб, пять мирных жителей погибли, ранены 12 человек", - сказал он.

Он добавил, что продолжается работа по амнистированию уклонившихся от воинской обязанности, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований, на 25 мая были амнистированы 58 тысяч человек.

Купчишин сообщил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, которые действуют в Сирии.

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов, Айн-эль-Кантара (дважды), Нахшебба (дважды), Раша, Дарх-Абу-Асад, Икко, Хамрат, Касталь-эль-Бордж, Ройсет-Рушу, Шиллиф провинции Латакия, города Хама (дважды), населенных пунктов Айн-эль-Крум, Скальбия (пять раз) провинции Хама", - добавил Купчишин.

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