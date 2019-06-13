Боевики обстреляли Алеппо и населенные пункты в двух сирийских провинциях

Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в сирийских провинциях Хама и Латакия, а также городе Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток боевиками совершены обстрелы населенных пунктов Шмайса, Касталь-Эль-Бордж, Нахшебба, Айн-Эль-Кантара и Мамухия провинции Латакия, Хамамият (дважды), Суран, Хайялин, Шейх-Хадит, Кара-Джурн провинции Хама, северной окраины города Алеппо (дважды)" - рассказал Купчишин.

Генерал-майор добавил, что за прошедшие сутки представителями российского ЦПВС гуманитарные акции не проводились.

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