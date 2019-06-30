В Ираке ликвидировали пять боевиков ИГ

30 июня 2019 00:50 (UTC+04:00)

Иракские силовики в субботу ликвидировали пять боевиков террористической группировки "Исламское государство", пытавшихся попасть в страну из Сирии, сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Двадцать седьмая бригада восьмого подразделения штаба операций аль-Джазиры ликвидировал группу из пятерых боевиков ИГ, пытавшихся проникнуть в Ирак через границу с Сирией к северу от района Трифауи", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что граница с Сирией находится на постоянном контроле для предотвращения подобных инцидентов.

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