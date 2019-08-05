В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона

Министерство по делам памятников древности Египта в воскресенье пригласило журналистов в реставрационные мастерские нового Египетского музея у пирамид Гизы, чтобы продемонстрировать процесс реставрации бесценного позолоченного деревянного саркофага знаменитого фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Саркофаг почти месяц назад покинул усыпальницу молодого царя в долине Царей в Луксоре и был доставлен в египетскую столицу впервые за почти сто лет с момента обнаружения гробницы Говардом Картером.

"Это третий саркофаг Тутанхамона, он впервые был вывезен из гробницы 12 июля этого года по двум причинам: во-первых, он будет позднее выставлен вместе с сокровищами из гробницы рядом с двумя другими саркофагами, во-вторых, памятник нуждается в реставрации, спустя почти сто лет со дня открытия захоронения", - сказал журналистам министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани.

Ранее ученые сообщили, что позолоченный деревянный саркофаг Тутанхамона серьезно пострадал от влажности за те десятилетия, что он находился в открытой гробнице без консервации. В частности, у памятника в нескольких местах повреждена деревянная основа, а также покрывающие ее золотые пластины.

"Саркофаг перевозили в Каир под усиленной охраной и при помощи специального оборудования, исключавшего любые сотрясения. Затем он прошел семидневный карантин и трехнедельную стерилизацию. Теперь он готов к восстановлению", - рассказал министр.

Сейчас древний артефакт находится в надежных руках ученых в реставрационной мастерской нового Египетского музея, открытой несколько лет назад и оснащенной самым современным оборудованием.

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