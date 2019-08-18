В места довоенного проживания в Сирии вернулись почти 2 млн человек

Около 1,3 млн внутренних переселенцев вернулись в места довоенного проживания в Сирии с 30 сентября 2015 года, с территорий других государств за аналогичный период возвратились почти 600 тыс. человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Он также отметил, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное урегулирование конфликта и оказание всесторонней помощи гражданам в восстановлении мирной жизни, а также создаются условия для возвращения беженцев.

В то же время со стороны радикальных группировок продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий. Так, в пятницу боевики обстреляли 21 населенный пункт.

"16 августа зафиксировано 32 обстрела. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Эль-Бурайдж, Халаса, Алеппо провинции Алеппо; Кинсибба, Айн-эль-Кантара, Эль-Аси, Бейт-Джнауро, Ардаш-Даг, Санджека, Кара-Галиа, Сафсафа, Кара-Джагез, Айн-Слеймо, Сандран, Айн-эль-Ашра провинции Латакия; Маканис-эд-Дувайри, Мгарет-Марза, Суккория, Эс-Салихия провинции Идлиб", - сказал Бакин.

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