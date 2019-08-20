На северо-востоке Сирии неизвестные подорвали здание больницы

Здание больницы в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны обрушилось в результате подрыва с помощью дистанционно управляемых взрывных устройств. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает проправительственная газета al-Watan.

"Здание частной больницы "ас-Салям" обрушилось в деревне аш-Шейх Хамд к югу от города Хасеке", - сообщает газета.

"Неизвестные подорвали здание несколькими взрывными устройствами", - уточняет издание.

По его данным, ущерб лишь материальный, о пострадавших не сообщается.

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