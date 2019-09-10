Алжирская оппозиция заявила о необходимости установления переходного периода в стране

Альянс оппозиционных партий Алжира под названием "Силы демократической альтернативы" (СДА) в понедельник отверг предложение властей о скором проведении президентских выборов, и заявил о необходимости установления в стране переходного периода, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Требование народа о движении в направлении правового государства включает в себя необходимость вступить в демократический переходный период, чтобы управлять государством в новой логике, через процесс, отражающий чаяния алжирцев", - говорится в заявлении СДА.

Оппозиционный альянс снова отверг предложенный нынешними властями вариант проведения президентских выборов в скором времени. По мнению СДА, такая позиция "соответствует требованиям алжирского народа, призывающего к коренным преобразованиям в Алжире".

СДА подтвердили приверженность идее о необходимости "ухода от власти символов режима", подчеркнув при этом важность "формирования независимого правосудия, принятия законов, учреждения органов власти согласно требованиям народа".

Переходный процесс, как полагает входящая в СДА оппозиция, "должен базироваться на национальном единстве, свободе во всех ее формах, неприятии любых видов иностранного вмешательства, установлении баланса ветвей власти, отказе от использования религии, национального наследия и символов страны в политических целях".

В СДА призвали обеспечить в Алжире сменяемость власти, проведение законных выборов, создание механизмов народного контроля над избранными чиновниками, равенство между всеми гражданами и отмену всех дискриминационных законов, касающихся обоих полов.

В СДА входит придерживающееся леволиберальных взглядов "Объединение за культуру и демократию" (ОКД), "Фронт социалистических сил" (ФСС), Партия трудящихся (ПТ), Социалистическая партия трудящихся (СПТ), Союз за перемены и прогресс (СПП), Демократическое и социальное движение (ДСД), Партия за светскость и демократию, а также Алжирская лига защиты прав человека. Помимо них к СДА также примкнули три профсоюза, представляющие сферу образования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.