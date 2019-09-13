Алжир считает планы Нетаньяху аннексировать Западный берег опасной эскалацией ситуации

Предвыборное обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать часть Западного берега реки Иордан является опасным ростом напряженности, угрожающим палестинцам. Об этом говорится в обнародованном в четверг коммюнике Министерства иностранных дел Алжира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Алжир рассматривает это заявление Нетаньяху как опасную эскалацию напряженности, угрожающую палестинскому народу, как новый этап на пути систематического разграбления территорий и политики иудаизации, осуществляемой израильской оккупацией на палестинских землях с целью изменения географии оккупированной Палестины, что является очевидным нарушением международного права и законности, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Алжирские власти подтвердили "солидарность и неизменную, твердую поддержку Государству Палестина и палестинскому народу". "Алжир призывает международное сообщество со всей строгостью выступить против действий оккупационных властей, позволить палестинскому народу вернуть свои законные права, в частности, на создание независимого государства со столицей в Иерусалиме", - подчеркнули в МИД.

В минувший вторник во время телеобращения Нетаньяху заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах (17 сентября) он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

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