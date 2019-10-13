Саудовская Аравия решит, как ответить Ирану, после расследования атак на свои НПЗ

13 октября 2019 20:35 (UTC+04:00)

Формат ответа Саудовской Аравии Ирану после атак на ее нефтяные объекты в Хурайсе и Абкаике будет зависеть от результатов расследования этих инцидентов. Об этом журналистам сообщил государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр на пресс-конференции в МИД королевства в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны дождаться, когда завершится расследование. Мы проконсультируемся с нашими союзниками и увидим, какие варианты возможны и какой вариант ответа наиболее подходящий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. При этом он не стал исключать вероятность военного ответа. "Я этого не утверждал", - сказал он, отвечая на вопрос о том, исключен ли вариант вооруженного ответа.

"Наша проблема с Ираном - это, в основном, сам Иран. Наша проблема с Ираном состоит в том, что Иран нападает на наши посольства, покушается на наших дипломатов, пытается организовать террористические ячейки в нашей стране", - говорил он.

По словам аль-Джубейра, хуситы, поддерживаемые Ираном, выпустили по Саудовской Аравии более 260 ракет, а также сотни беспилотников. При этом министр не ответил на вопрос о том, какие меры королевство примет для того, чтобы подобные атаки на месторождения не повторялись, переадресовав его в Минобороны.

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