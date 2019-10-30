Саудовская Аравия начнет принимать туристов на курортах Красного моря в 2022 году

30 октября 2019 22:57 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия откроет свои курорты для туристов в 2022 году, ожидает поток в 100 млн человек в год, сказал исполнительный директор компании по развитию Красного моря Джон Пагано, выступая на форуме Future Investment Initiative в Эр Рияде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2022 году мы примем первых посетителей на наших курортах", - сказал он.

Побережье Красного моря с саудовской стороны протянулось на 2 тыс. км, акватория насчитывает более 90 необитаемых островов, а общая площадь лагун простирается на 36 тыс. кв. км, рассказал Пагано. "К 2030 году в туриндустрии страны будет занято около миллиона человек, которые будут принимать 100 млн туристов в год", - сказал он.

По словам Пагано, Саудовская Аравия сейчас создает кадровый потенциал для туриндустрии. "Нам нужны гостиничные менеджеры, шеф-повара, экскурсионные гиды и так далее. Мы организовали первые 130 стипендий для обучения такого персонала и в первые же четыре дня получили 12 тысяч заявок от желающих", - сообщил Пагано.

Всего планируется построить 50 отелей на 22 островах и шесть на материковой части, а также международный аэропорт и город для персонала с населением в 35 тыс. человек.

В 2017 году Эр-Рияд обнародовал крупную программу реформ Vision 2030, нацеленную на модернизацию экономики и снижение зависимости от нефтегазовых доходов. Одним из направлений реформ является развитие туриндустрии. С этого года Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы.

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