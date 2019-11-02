Хуситы утверждают, что Судан потерял в йеменской войне более 4 тыс. солдат

2 ноября 2019 18:32 (UTC+04:00)

Суданские войска, участвующие несколько лет в операции возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, потеряли в Йемене свыше 4 тыс. солдат убитыми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Режимы Саудовской Аравии и ОАЭ задействуют наемников из нескольких стран для продолжения агрессии, используя при этом свои финансовые ресурсы, - сказал он. - Мы располагаем полной информацией об участии каждой страны, чем и как она участвует и что получает взамен на это".

"Одним из них является суданский режим, который направил своих военнослужащих на битву в рядах коалиции за деньги, - указал Сариа. - Он торгует жизнями своих солдат, обманом бросая их на передовую, от чего воздержались многие другие (участвующие в операции - прим. ТАСС) государства, - утверждал Сариа. - В итоге их силы понесли большие потери на различных фронтах с начала их участия в агрессии - в общей сложности более 8 тыс. погибших, раненых и пропавших без вести, включая 4253 убитых".

По словам представителя, суданцы подвергаются кампании дезинформации в СМИ, как и другие народы арабской и исламской нации. "Ваша армия должна защищать вас и вашу страну, а не марионеточные режимы Вашингтона и Тель-Авива, и перемены в Судане останутся незавершенными, пока ваши солдаты сдаются в аренду за деньги Персидского залива, - отметил он. - Сегодня национальная ответственность суданцев заключается в том, чтобы остановить это и прекратить зарабатывать кровью своих солдат, а религиозная обязанность - сказать своей власти: хватит, и положить конец вашему участию в агрессии".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Последний сразу же по просьбе Эр-Рияда направил части сухопутных войск для участия в наземной кампании. Численность суданского контингента, находящегося на йеменской территории, составляет несколько тысяч военнослужащих.

На этой неделе заместитель главы Суверенного совета (руководящий орган) Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что его страна приступает к выводу своих войск из Йемена. Ранее он неоднократно выступал за это, полагая, что пребывание суданских военных на йеменской территории наносит серьезный удар по престижу страны.

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