Король Иордании заявил о возрождении и укреплении ИГ на западе Ирака

13 января 2020 13:24 (UTC+04:00)

В течение последнего года террористическая группировка "Исламское государство" возродилась и укрепилась на западе Ирака, считает король Иордании Абдалла II, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение последнего года мы наблюдаем возрождение и укрепление ИГ не только в юго-восточной Сирии, но и на западе Ирака", - сказал король Иордании в интервью французскому телеканалу France 24 накануне своего европейского турне.

Абдалла II также выразил озабоченность в связи с тем, что в условиях раскола в иракском обществе придется столкнуться с возрождением ИГ. Он добавил, что международное сообщество "должно присутствовать там и быть готовым вмешаться и помочь Ираку бороться с этой угрозой". Он отметил, что ИГ представляет угрозу не только для Ирака и Ближнего Востока, но и для стран Европы и всего мира.

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