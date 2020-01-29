В ОАЭ случай заражения коронавирусом выявили у китайской семьи

29 января 2020 15:08 (UTC+04:00)

Первый случай заболевания новым коронавирусом обнаружен в Объединенных Арабских Эмиратах у четырех человек из одной китайской семьи, их состояние стабильное. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и профилактики заболеваний, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей WAM.

"Первый случай заболевания коронавирусом выявлен у четырех человек из одной китайской семьи, состояние всех больных стабильное. Ситуация сдерживается с помощью необходимых мер предосторожности, одобренных в мире по отношению к таким случаям", - отметили в минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что попадание в страну вируса не является "поводом для беспокойства", потому что властями предпринимаются все необходимые меры предосторожности в соответствии с рекомендациями ВОЗ и ученых.

Коронавирус начал распространяться в Китае. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом в Китае, достигло 5974 человек, 132 скончались.

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