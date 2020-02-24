Сириийские силы ПВО отражают ракетную атаку в районе Дамаска

Силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку в небе над Дамаском. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство SANA.

По его информации, в небе над столицей слышны звуки взрывов.

Дополнительных подробностей случившегося пока не приводится.