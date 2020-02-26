В Каире прощаются с экс-президентом Египта Хосни Мубараком

Церемония прощания с экс-президентом Египта Хосни Мубараком проходит в эти минуты в Каире, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Мубарак скончался во вторник в возрасте 91 года. В связи с кончиной экс-президента страны власти Египта объявили трехдневный траур, начиная со среды.

Церемония прощания началась с погребальной молитвы в мечети Хусейна Тантави на востоке египетской столицы.

Гроб с телом экс-президента на территорию мечети доставили на вертолете. На церемонии прощания с Мубараком присутствует высшее египетское руководство.

На всех шоссе, ведущих к этой мечети, стоят сотни сотрудников служб безопасности Египта в штатском. У главного входа в храмовый комплекс собрались десятки сторонников бывшего лидера с плакатами и египетскими флагами.

На территории мечети выстроились парадные караулы, представляющие разные рода египетской армии.