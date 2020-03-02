В Иордании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Иордании. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает иорданское агентство Petra.
"Первое заражение коронавирусом зафиксировано у иорданского гражданина, приехавшего из Италии", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
Сообщается, что заболевший несколько дней находился на карантине и был доставлен в больницу.
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