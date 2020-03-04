Эмир Катара пообещал главе Афганистана помочь в диалоге с талибами

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре во вторник вечером с президентом Афганистана Ашрафом Гани пообещал продолжить усилия, чтобы наладить диалог между афганским правительством и движением "Талибан" для достижения мирного соглашения между ними. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Катарское агентство новостей QNA.

Они обсудили ситуацию в Афганистане в связи с мирным соглашением, подписанным в Дохе 29 февраля между афганским движением "Талибан" и США.

"Президент Афганистана отметил усилия Катара, который внес вклад в достижение этого исторического соглашения… Эмир Катара заверил, что эмират продолжит прилагать усилия, которые могут помочь в организации диалога между афганским правительством и "Талибаном" для достижения другого мирного соглашения между двумя сторонами с целью установления безопасности и стабильности в Афганистане", - сообщает агентство.

Согласно договоренности между США и талибами, американские войска должны покинуть Афганистан за 14 месяцев в обмен на отказ "Талибана" от использования территории страны для ведения террористической деятельности против США или их союзников.