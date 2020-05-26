Дубай с 27 мая возобновляет работу бизнеса

Власти эмирата Дубай разрешили бизнесу с 27 мая возобновить свою деятельность. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник пресс-центр эмирата.

"Со среды, 27 мая, разрешено открыть кинотеатры и спортивные центры, а также вести другие виды бизнеса с 06:00 до 23:00 часов с соблюдением всех мер предосторожности", - говорится в обнародованном пресс-релизе. Людям предписано носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Как отмечается, вернуться к деятельности со среды смогут магазины розничной и оптовой торговли, образовательные центры и курсы, детские центры, спортзалы, фитнес-клубы, кинотеатры и другие учреждения развлечений и досуга.

С 12 мая в Дубае открыты пляжи при отелях, жителям разрешили гулять и заниматься спортом на улице небольшими группами не более пяти человек. На пляжах посетителям настоятельно рекомендовано соблюдать между собой социальную дистанцию в два метра, между группами людей дистанция должна составлять четыре метра. Отелям предписано учитывать эти предписания при расстановке лежаков на пляжах, при этом в каждой группе отдыхающих может быть не более 10 человек. Кроме того, доступ на пляжи разрешен строго постояльцам гостиниц, гости с улицы запрещены, максимальная загрузка пляжей, как указывается, не должна превышать 30%.

Общественные пляжи по-прежнему закрыты. Разрешено заниматься такими видами спорта, как плавание, катание на велосипедах. В связи с этим возобновили работу пункты проката велосипедов. С ограничениями по социальной дистанции и количеству участников возобновлено оказание таких услуг, как катание на лодках и водных мотоциклах, а также скайдайвинг (парашютизм). Все сотрудники и клиенты обязаны проходить проверку температуры и носить маски. Прыжки с парашютом в тандеме пока запрещены.

Снятие ограничений в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты приступили к поэтапному восстановлению экономической жизни страны и возобновлению коммерческой деятельности с 25 апреля. Со всеми мерами предосторожности, включающими в себя соблюдение социальной дистанции, проведение полной санитарной обработки, обязательное ношение медицинских масок и перчаток, открылись в режиме минимальной загрузки торговые центры, бизнес-центры, коммерческие структуры, социальные службы, возобновлено движение общественного транспорта, частично восстановлена работа метро и служб такси. Постепенно возвращается к работе промышленный и строительный секторы экономики, культурная отрасль.

К настоящему моменту число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 30 307. От осложнений умерли 248 человек. В рамках общенационального плана по выявлению зараженных коронавирусом по всей стране было проведено 2 440 493 теста.