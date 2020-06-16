Эльхан Алескеров: Турция возвращается в Африку, будущее Ливии зависит от Анкары и Москвы

Арабские страны 16 июня 2020 12:54 (UTC+04:00)
Эльхан Алескеров: Турция возвращается в Африку, будущее Ливии зависит от Анкары и Москвы

БАКУ/Trend - Гражданской войне и нестабильности в Ливии может быть положен конец по тому же сценарию, как это сделали Анкара и Москва в Сирии. После свержения Каддафи в Ливии противодействуют два воюющих между собой лагеря - Правительство национального единства (ПНС) Фаиза Сарраджа, признанное ООН и заседающее в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны в качестве парламента, против так называемой Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара. На начальной стадии гражданской войны отрядам генерала Хафтара удалось окружить столицу Ливии Триполи, однако финансируемое Катаром ПНС официально обратилось за военной помощью к Турции, и ситуация изменилась.

При военной помощи ВС Турции подразделениям ПНС удалось добиться успехов и вернуть контроль над рядом важнейших объектов страны. Международные обозреватели отмечают, что если на стороне ПНС воюют сирийские протурецкие боевики, то на стороне генерала Хафтара - «российские наемники» или бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнер. Со слов помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера, РФ отправила в Ливию не только ЧВК Вагнер, но также и тяжелую технику.

Очевидно, что в Ливии идет большая борьба за нефть. Страна обладает 2,8 процента мировых запасов нефти, около 48,4 млрд баррелей разведанных запасов нефти и занимает 10 место в мировом рейтинге. Запасы природного газа составляют 1,4 трлн кубометров. Ливийская сырая нефть имеет очень высокое качество с низким содержанием серы. Близость страны к европейскому рынку также делает Ливию очень привлекательным и важным производителем нефти.

Военный контингент Турции нанес тяжелое поражение Хафтару, который по сути является марионеткой в руках внешних игроков, в частности, России. Страны, которые поддерживают Хафтара, сейчас призывают к прекращению огня. Однако до завершения этого военного конфликта еще далеко. В единоличной победе Анкары в борьбе за ливийскую нефть не заинтересованы сразу несколько иностранных государств. Так, нивелировать успехи Турции пытается Греция. Между этими странами есть серьезный предмет конфликта - это попытка Турции вместе с Ливией контролировать пути прокладки трубопроводов из Восточного Средиземноморья. Греки также считают несправедливой позицию Анкары по разделу участков добычи газа вокруг Кипра, где она действует "по праву" сильного. Даже если НАТО останется в стороне, в случае возникновения конфликта за Грецию может заступиться Россия. Однако Анкара, несмотря на военное противостояние в Ливии с пророссийским Хафтаром, не заинтересована в резком обострении отношений с Москвой. Представляется, что Анкара склонна пойти на перемирие, но уже приступила к созданию своей военно-воздушной базы «аль-Ватия» на западе страны, а также второй базы ВМС в Мисрате. СМИ близкие к ПСН недавно распространили информацию о том, что РФ якобы намерена создать в Ливии две базы — в Сиирте и Джуфре.

Очевидно, что несмотря на имеющиеся противоречия в отношении будущего Ливии, Анкара, как и в случае с Сирией, делает реверансы в сторону Москвы. Примечательно, что Турция блокирует в НАТО реализацию нового плана обороны для стран Восточной Европы, в частности, для государств Балтии и Польши, который заявлен в качестве ключевого элемента мер альянса по "сдерживанию" России. Есть основания полагать, что Турция выступает за политическое разрешение проблемы совместно с Россией, так как у этих стран есть практический опыт успешного урегулирования в Сирии. От того, удастся ли Турции при участии России восстановить единство Ливии, зависит не только будущее этой страны, но и вся геополитическая ситуация в средиземноморском регионе. Эта тема должна была быть основной на планирующихся переговорах, однако в последний момент Москва отменила поездку в Турцию министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Заявлено, что «дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно». А пока Анкара в ожидании решений Москвы остановила наступление на стратегически важный город Ливии, родину Каддафи Сиирт.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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