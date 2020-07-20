Короля Саудовской Аравии госпитализировали для обследования
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд госпитализирован для прохождения медицинского обследования.
Об этом в понедельник сообщило Саудовское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, у 84-летнего монарха диагностировано воспаление желчного пузыря.
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