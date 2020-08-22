Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Геологическая служба США.

Специалисты зафиксировали подземные толчки в 00:39 по времени UTC (04:39 GMT+4). Их эпицентр находился в 147 километрах к юго-западу от города Бенкулу на острове Суматра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о жертвах или разрушениях не поступала.