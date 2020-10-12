Наследный принц ОАЭ позвонил Владимиру Путину
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в борьбе с коронавирусом, в том числе с использованием российской вакцины "Спутник V". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Отмечена важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса, включая взаимодействие по российской вакцине "Спутник-V", клинические испытания которой в настоящее время проводятся в ОАЭ", - говорится в сообщении.
Кремль уточнил, что наследный принц ОАЭ позвонил Путину.
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