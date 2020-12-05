Вторая страна в мире одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19

Королевство Бахрейн стало второй в мире страной после Великобритании, одобрившей экстренное применение разработанной Pfizer и BioNTech вакцины от коронавируса нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает местное агентство BNA.

Руководитель Национальной службы по охране здоровья населения Бахрейна Марьям аль-Джалахма назвала одобрение вакцины «важным дополнением к национальным мерам борьбы против COVID-19», указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Великобритании одобрило использование вакцины против коронавируса фармкомпаний Pfizer и BioNTech в стране.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 65 млн заболевших, более 42 млн человек выздоровели, а свыше 1,5 млн пациентов умерли.