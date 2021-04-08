США и Ирак согласуют сроки вывода американских боевых частей позднее

Багдад и Вашингтон согласуют сроки вывода боевых частей США из Ирака на технических переговорах, которые состоятся позднее. Об этом говорится в совместном американо-иракском письменном заявлении.

Консультации прошли в формате видеоконференции. Национальные делегации возглавляли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

В документе также сообщается, что "правительство Ирака вновь подтвердило обязательства защищать личный состав, конвои и дипломатические объекты глобальной коалиции".

Как объявил ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, повышение уровня боеготовности национальных армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести до 60% иностранного воинского контингента. В середине марта иракский президент Бархам Салех уточнил, что численность американских войск в стране не превышает 2,5 тыс. человек. 5 января парламент арабской республики принял резолюцию с требованием полного вывода с ее территории всех иностранных войск.