Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 28 человек

Жертвами продолжающихся израильских ударов по сектору Газа стали 28 палестинцев. Такие данные обнародовал во вторник Минздрав Палестины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в заявлении ведомства, которое приводит информационный портал Donia Al-Watan, среди погибших 10 детей, а также женщины. Пострадали 152 человека.

По словам главы палестинской правительственной службы Салямы Мааруфа, не менее 56 налетов было совершено на сектор Газа, в ходе которых было выпущено более 120 ракет по гражданским целям. "Ударам с воздуха подверглись семь жилых домов, коммерческие учреждения, школы, мечети, а также объекты инфраструктуры, включая линии электропередачи, трансформаторные подстанции и системы водоснабжения", - сказал он, призвав международное сообщество "остановить это преступление". По словам Мааруфа, в результате бомбежек остановился расположенный на севере анклава завод по опреснению воды.

Тем временем израильская авиация продолжает наносить удары с воздуха по населенным пунктам в северной и центральной частях сектора Газа. В ответ палестинские радикалы возобновили пуски ракет в сторону израильских городов.