Запущенный хуситами беспилотник упал на школу в Саудовской Аравии

Начиненный взрывчаткой беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах", упал на здание одной из школ в Саудовской Аравии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Инцидент произошел в юго-западной провинции королевства Асир. "В настоящий момент проводятся все необходимые в таких случаях оперативные мероприятия", приводит телеканал слова представителя управления гражданской обороны региона капитана Абдель Азиза Аль Джильбана.