Премьер Алжира подал президенту прошение об отставке своего правительства

Арабские страны 24 июня 2021 16:43 (UTC+04:00)
Премьер Алжира подал президенту прошение об отставке своего правительства

Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад в четверг подал президенту страны Абдельмаджиду Теббуну прошение об отставке своего правительства. Об этом сообщает национальное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прошение подано в соответствии со статьей 113 конституции, после оглашения в среду вечером Конституционным судом (КС) окончательных результатов парламентских выборов, прошедших 12 июня.

Согласно данным КС, победу на досрочных выборах в 407-местное Национальное народное собрание (ННС, нижняя палата парламента) Алжира одержала правящая партия "Фронт национального освобождения" (ФНО), обеспечившая себе 98 мандатов в новом составе ННС. Независимым кандидатам досталось 84 места, а умеренные исламисты из "Движения общества за мир" получили 65 кресел в нижней палате парламента.

"Национальное демократическое объединение" (НДО) завоевало 58 мандатов, партия "Аль-Мустакбаль" - 48, а движение "Аль-Бина" - 39. Остальные партии сумели обеспечить себе от одного до трех мест в ННС. ФНО является одной из двух крупнейших правящих партий Алжира наряду с НДО. Из 24,4 млн граждан страны, имевших право проголосовать, к урнам пришли более 5,6 млн, таким образом явка составила 23%.

Досрочные выборы состоялись в связи с тем, что 18 февраля Теббун распустил ННС. Объясняя причины решения, он подчеркнул, что новые выборы позволят "открыть двери для молодежи". По мнению политических комментаторов, досрочные выборы призваны учесть ряд требований участников протестного движения, которые с 2019 года добиваются реализации коренных реформ и смены правящей элиты. Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились
Премьер Израиля и президент Гондураса открыли посольство республики в Иерусалиме
Премьер Израиля и президент Гондураса открыли посольство республики в Иерусалиме
Коронавирус в Израиле: Заражены 680 человек
Коронавирус в Израиле: Заражены 680 человек
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Лебапском регионе Туркменистана завершился сбор урожая пшеницы Бизнес 17:34
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 17:34
Минторг США сохранил оценку роста ВВП страны в первом квартале США 17:32
Алекперов заявил об условиях для смягчения ограничений по добыче нефти в ОПЕК+ Россия 17:26
Премьер Израиля и президент Гондураса открыли посольство республики в Иерусалиме Израиль 17:22
Афганские военнослужащие перебрались на территорию Узбекистана Узбекистан 17:18
Солдаты, сбежавшие в Таджикистан от талибов, вернулись на родину Таджикистан 17:16
Объем поставок газа по TAP в Европу приближается к отметке 3 млрд кубометров Энергетика 17:12
Xırdalan – один из ведущих брендов в стране о сборе урожая пивоваренного ячменя и новых вкусах в этом сезоне (ФОТО) Общество 17:11
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских военнослужащих медалью "За Отчизну" Политика 17:07
Грузия и Турция намерены расширить соглашение о свободной торговле Бизнес 17:02
По Баку – Тбилиси – Джейхан транспортировано более 430 миллионов тонн нефти Энергетика 17:00
Туркменское АО закупит химпродукцию Тендеры 16:55
Значительный потенциал Азербайджана в сфере ВИЭ позволит повысить выработку электроэнергии – эксперт Энергетика 16:49
Премьер Алжира подал президенту прошение об отставке своего правительства Арабские страны 16:43
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:43
«Железные дороги» Туркменистана объявили тендер на закупку запчастей для тепловозов ИКТ 16:39
В Азербайджане выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, выздоровели 76 человек Общество 16:36
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива поддерживает справедливую позицию Азербайджана Политика 16:31
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских военнослужащих орденами «Карабах» и «Азербайджанское знамя» Политика 16:27
Азербайджан и Украина подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве Экономика 16:26
Появление нового штамма коронавируса в соседних странах заставляет быть более осторожными – азербайджанский депутат Общество 16:17
Скончался 42-летний азербайджанский музыкант Эмиль Миняшев Социум 16:06
Создан украинско-азербайджанский деловой совет (ФОТО) Экономика 16:05
В Баку столкнулись два автобуса, пострадали 7 человек (ФОТО) Происшествия 15:45
Порт Измир перевалил около 3 млн тонн грузов Энергетика 15:41
В Египет доставили первую партию вакцины "Спутник V" Арабские страны 15:34
Завершены работы по разработке базового проекта модернизации Ферганского НПЗ в Узбекистане. Энергетика 15:30
В Баку за мошенничество арестована директор компании Общество 15:29
Пшеница убрана на более чем половине посевных площадей – Минсельхоз Азербайджана Экономика 15:28
Тарифы на контейнерные перевозки в Грузии возросли Транспорт 15:14
РФ рассчитывает, что в США начнут прислушиваться к решениями, принятым Байденом в Женеве Россия 15:12
Вопрос вакцинации детей от COVİD-19 должен быть тщательно изучен - TƏBİB Общество 15:11
Silk Way West Airlines выходит на мировой рынок фармацевтической логистики с сертификацией GDP Экономика 15:10
Власти Швеции не рекомендуют до 1 сентября покидать пределы ЕС из-за пандемии Европа 15:08
Казахстан подтвердил готовность к участию в двух инициативах ВТО Бизнес 14:55
Назначен новый посол Кыргызстана в Азербайджане Кыргызстан 14:47
Активное участие в вакцинации от COVID-19 будет способствовать возвращению к прежней жизни – азербайджанский депутат Общество 14:45
Премьер Франции призвал граждан активнее вакцинироваться от коронавируса Европа 14:41
Группа азербайджанских военнослужащих награждена медалью "За освобождение Суговушана" Политика 14:40
ООО «Дашкесан Демир Филиз» будет сотрудничать с АГУНП в образовательной и научно-технической сферах (ФОТО) Экономика 14:39
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских военнослужащих медалью "За освобождение Лачина" Политика 14:33
bp о планах по проектам в Азербайджане до конца 2021 года Энергетика 14:25
Группа азербайджанских военнослужащих награждена медалью "За освобождение Кельбаджара" Политика 14:24
Развитие глобального тренда производства экологичных автомобилей повлияет на стоимость нефти Экономика 14:16
bp завершила подготовку к бурению первой разведочной скважины в рамках проекта SWAP Энергетика 14:13
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после реконструкции во дворце "Гюлистан" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:11
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских военнослужащих медалью "За освобождение Агдама" Политика 14:07
bp назвала сроки начала второй программы техобслуживания на платформе «АЧГ» Энергетика 14:03
Азербайджан был представлен на форуме ШОС (ФОТО) Бизнес 14:02
Бакинские кафе переезжают на пляж! Cтартует самый вкусный фестиваль сезона Digital Food Festival Tropical Edition Интересное 13:50
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по расчистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) Политика 13:48
В крупном мегаполисе Казахстана реализуют 50 инвестиционных проектов Казахстан 13:47
Народный артист Азербайджана устроил жаркий праздник в Москве (ФОТО) Звёздный мир 13:46
В Азербайджане стартовали тренинги по подготовке к полуфиналу и финалу конкурса Yüksəliş Общество 13:35
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил военнослужащих Вооруженных Сил медалью «За освобождение Шуши» Политика 13:28
Узбекистан готов помочь Китаю в строительстве фармацевтического завода в Навоийском регионе Строительство 13:23
В селах Тертера близ освобожденных территорий продолжается уборка пшеницы - репортаж Trend TV Общество 13:22
Россия вместе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ продолжает помогать Азербайджану и Армении укреплять доверие между собой – Лавров Политика 13:18
Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла Общество 13:03
В Анталье состоялся "Вечер дружбы" (ФОТО) Общество 13:03
Азербайджан играет стратегическую роль в соединении маршрута «Север-Юг» с индийским портом Транспорт 12:55
Где и когда пройдут матчи плей-офф ЕВРО-2020. Кто сыграет в Баку? Спорт 12:52
Расширяется экономическое сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ (ФОТО) Энергетика 12:45
В Управлении образования Баку назвали условие возвращения к очному обучению в школах Общество 12:41
В России за сутки выявили 20 182 случая заражения коронавирусом Россия 12:39
В Губадлы открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) Политика 12:36
Коронавирус в Израиле: Заражены 680 человек Израиль 12:26
В ВМС Азербайджана состоялось мероприятие в преддверии Дня Вооруженных сил (ФОТО) Политика 12:20
В США продали с аукциона картину Черчилля за $1,8 млн США 12:17
СП SOCAR-Petrofac подписало контракт с BP по «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 12:17
Группа азербайджанских военнослужащих награждена медалью "За освобождение Губадлы" Политика 12:14
Глава МИД Азербайджана назвал приоритетные направления экономического сотрудничества с Саудовской Аравией Политика 12:10
Освобожденное от оккупации село Гаракечди Лачинского района (ВИДЕО) Политика 12:08
В Финляндии рекомендовали вакцинировать подростков 12-15 лет Европа 12:02
ЕС финансирует в Азербайджане проект в сфере интеллектуальной собственности Экономика 11:58
Ряд военнослужащих Азербайджана награждены медалью «За освобождение Джебраила» Политика 11:57
В Узбекистане выявлен штамм индийского коронавируса Узбекистан 11:53
Правительство Казахстана рассмотрело предложение о введении запрета на экспорт овец Казахстан 11:51
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих медалью «За освобождение Зангилана» Политика 11:47
В Грузии выявлены 656 новых случаев коронавируса Грузия 11:42
Михаил Гусман о новоизбранном Президенте Ирана Ибрагиме Раиси в эфире "Эхо Москвы" (ВИДЕО) Иран 11:39
Названа дата встречи Рахмона и Жапарова в Душанбе Таджикистан 11:31
Ряд военнослужащих Азербайджана награждены медалью «За освобождение Ходжавенда» Политика 11:31
Алжир и Азербайджан обсудили вопросы расширения инвестсотрудничества Бизнес 11:25
Президент Ильхам Алиев наградил ряд военнослужащих медалью «За освобождение Физули» Политика 11:18
Прощай, Шмидт… Дорога из Азербайджана в Таджикистан (ФОТО) Культура 11:17
Туркменистан заинтересован в привлечении инвестиций и технологий США Бизнес 11:15
В Азербайджане растет интерес к вакцинации от COVID-19 - TƏBIB (ВИДЕО) Общество 11:13
Франция более чем на 30% увеличила импорт зерновых и бобовых из Турции Бизнес 11:03
Рейтинги ОАО «Муганбанк» повышены с «ССС+/С» до «В-/В» Экономика 11:00
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:50
В Чехии 45 тыс. семей остались без света из-за ливней Европа 10:50
Евро стабилен к доллару перед макростатистикой из Германии Европа 10:37
В Баку вакцинируют от коронавируса в мобильных пунктах (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:36
В Кыргызстане овощи и фрукты подорожали на 16,4% Кыргызстан 10:27
Помощник Байдена обсудил с начальником Генштаба армии Израиля угрозы на Ближнем Востоке США 10:24
Цены на природный газ для Турции упадут на фоне роста поставок и диверсификации Энергетика 10:20
Инновационные технологии в Азербайджане обеспечивают прозрачность в предоставлении услуг населению Экономика 10:19
Турецкий порт Трабзон перевалил свыше 500 тыс. тонн грузов Транспорт 10:19
Все новости