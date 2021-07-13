не менее 40 человек погибли при пожаре в ковид-больнице в Ираке
Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар возросло до 40. Не менее 70 человек удалось спасти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По предварительной информации, причина пожара в ковид-больнице "Имам Хусейн" - взрыв баллона с кислородом. Десятки человек в настоящий момент заблокированы в больнице. Пожарным удалось локализовать распространение огня.
В связи со случившимся Минздрав региона объявил режим ЧП.
24 апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.
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