Премьер-министр Ирака обсудит с Байденом вывод ВС США с территории республики

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что намерен обсудить на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я поеду в Вашингтон для того, чтобы обсудить уровень американо-иракских отношений, в частности вопрос присутствия США на территории Ирака и операцию по выводу их вооруженных сил из нашей страны", - сказал он.

Между тем иракский премьер высоко оценил роль США в Ираке, указав, что американские власти помогли Багдаду "не только с военной точки зрения, но также в образовательной, культурной, экономической и в других сферах".

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории страны всех иностранных сил.