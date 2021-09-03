Ливан подписал соглашение с Французским агентством развития на 1,2 миллиона евро
БАКУ /Trend/ - исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан подписал с Французским агентством развития соглашение на сумму 1,2 миллиона евро (1,4 миллиона долларов США) в целях поддержки медицинского сектора Ливана, передает Trend.
Как передает Trend со ссылкой на новостной сайт Elnashra, соглашение направлено на финансирование проектов в направлении обеспечения безопасного хранения лекарств, процессов переливания крови и т.д.
Медицинский сектор Ливана находится в кризисных условиях из-за нехватки валютных резервов, используемых для импорта основных предметов медицинского назначения.
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