У берегов Ливии утонули более 75 мигрантов при попытке попасть в ЕС

В Средиземном море у берегов Ливии утонули более 75 беженцев, пытавшихся доплыть на лодке в Европейский союз. Об этом сообщает Международная организация по миграции (IOM) Ливии в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что 15 человек спаслись благодаря помощи рыбаков. Их доставили в ливийским город Зувара.

«В результате этой последней трагедии в этом году в Центральном Средиземноморье погибло более 1300 человек», - говорится в сообщении организации.