У берегов Ливии утонули более 75 мигрантов при попытке попасть в ЕС
В Средиземном море у берегов Ливии утонули более 75 беженцев, пытавшихся доплыть на лодке в Европейский союз. Об этом сообщает Международная организация по миграции (IOM) Ливии в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что 15 человек спаслись благодаря помощи рыбаков. Их доставили в ливийским город Зувара.
«В результате этой последней трагедии в этом году в Центральном Средиземноморье погибло более 1300 человек», - говорится в сообщении организации.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку организован замечательно - итальянский гимнаст
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в программе прыжков на акробатической дорожке и двойном мини-батуте (ФОТО)
В Азербайджане производство продукции в сфере выработки, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром достигло почти 2 млн манатов
Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию о подорвавшемся на мине в Зангилане сотруднике
Перед азербайджанскими спортсменами поставлена задача впервые завоевать лицензии на зимние Паралимпийские игры (ФОТО)
Группа военнослужащих уволена из рядов азербайджанской армии за публикации в соцсетях - Закир Гасанов
Агентство по развитию МСБ Азербайджана получило около 900 заявок от компаний на участие в работах на освобожденных территориях - Орхан Мамедов (Эксклюзив) (ВИДЕО)