В Тунисе предотвратили теракт
Сотрудники служб безопасности Туниса предотвратили теракт, который планировала совершить террористка-смертница в одной из туристических зон страны. Об этом сообщила в пятницу радиостанция Mosaique FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее сведениям, в результате оперативно-разыскных мероприятий силовикам удалось задержать в столичном аэропорту 22-летнюю гражданку Туниса. Девушка, как утверждается, ранее побывала в Сирии, где примкнула к боевикам террористических формирований и прошла обучение в их тренировочном лагере.
По прибытии в Тунис девушку должен был встретить сторонник террористов и передать ей пояс смертника, при помощи которого она собиралась совершить теракт в одном из туристических районов республики.
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