В Ираке сообщили о ликвидации пятерых боевиков ИГ в результате авиаударов
Пять боевиков террористической группировки ИГ ликвидированы в среду в результате авиаударов на севере Ирака. Об этом, как сообщает телеканал Al Sumaria, заявил представитель командующего вооруженными силами республики Яхья Расул, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его словам, экстремисты, которые укрывались в пещерах, были уничтожены на рассвете в районе Эд-Дибс провинции Киркук. Незадолго до удара самолеты-разведчики иракских ВВС и международной коалиции зафиксировали передвижения радикалов в этом районе, а их точное местоположение позднее выявили бойцы контртеррористической службы.
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