Король Саудовской Аравии покинул госпиталь после медобследования

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд покинул в воскресенье госпиталь в Джидде, где он проходил комплексное медицинское обследование. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает информационное агентство SPA, ссылаясь на сообщение королевского двора.

"Хранитель двух святынь покинул специализированную больницу короля Фейсала в Джидде после проведения медосмотров и успешного завершения плана лечения и периода восстановления", - говорится в сообщении.

Монарх лег в больницу на обследование 7 мая. 86-летнему королю была сделана колоноскопия, ее результаты были положительные, однако врачи решили оставить его в больнице еще на некоторое время для отдыха и восстановления после процедуры. В 2020 году король перенес операцию на желчном пузыре.

Наследным принцем Саудовской Аравии является сын короля 36-летний Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который занимает пост первого заместителя премьер-министра, а также министра обороны страны.