Глава Saudi Aramco: ситуация на энергорынке требует пересмотреть планы зеленого перехода

Ситуация на рынке энергоносителей требует от мирового сообщества пересмотреть планы перехода на зеленые источники энергии и сохранять инвестиции в нефтегазовые проекты. Об этом в интервью, опубликованном в понедельник на сайте газеты "Файнэншл таймс", заявил глава саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Текущий кризис просто показывает нам, что во всем мире не хватает резервных мощностей [в нефте- и газодобыче]", - заявил изданию Нассер, принимающий участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Вместо того чтобы работать над [энергетическим] переходом, который к 2050 году поможет всему миру, мы подталкиваем мир к тому, чтобы использовать больше угля и не относимся серьезно к проблемам энергетической безопасности, ценовой доступности и наличия энергоносителей", - добавил он.

По словам Нассера, даже при снижении мировой энергетической активности глобальный спрос на нефть не будет опускаться ниже 100 млн баррелей в сутки, а в ближайшей перспективе может вырасти до 105 млн баррелей в сутки на фоне восстановления транспортных потоков после пандемии COVID-19.

"В отсутствие инвестиций система, предполагающая спрос на уровне 100 млн баррелей, становится очень уязвимой для непредвиденных перебоев, которые могут случиться", - сказал он, повторив, что для обеспечения стабильного уровня цен необходимы инвестиции в нефтегазовую отрасль.