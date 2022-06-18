В Дубае открылась крупнейшая в регионе инновационная библиотека

Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум открыл крупнейший инновационный библиотечный комплекс собственного имени в деловом центре Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Сообщившее об этом в пятницу информационное агентство Al Arabia уточняет, что обширное собрание различных сочинений разместилось в ультрасовременном семиэтажном здании, возведение и создание "начинки" которого обошлись инициаторам проекта в $272 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По оценке агентства, новая публичная "мегабиблиотека" призвана стать "культурным маяком" на берегах Персидского залива. На состоявшейся по случаю начала ее работы торжественной церемонии Мухаммед бен Рашид Аль Мактум заявил: "Мы открываем культурный и интеллектуальный центр для новых поколений, с помощью которого стремимся продвигать чтение, распространять знания, поддерживать исследователей и ученых. Наша цель - просветить человеческий разум", - цитирует его агентство. "Экономика нуждается в знаниях, а политика - в мудрости. Все необходимое можно найти в книгах. <...> Благодаря этой библиотеке мы будем развивать наш путь, укреплять наши идентичность, культуру и корни, создавать наше будущее", - считает глава эмирата.

В библиотечном центре Дубая собрано более миллиона печатных и цифровых книг на арабском и иностранных языках, свыше 6 млн диссертаций, около 73 тыс. музыкальных партитур, 75 тыс. видеороликов, около 13 тыс. оцифрованных научных статей и более 5 тыс. исторических печатных и цифровых региональных журналов за последние 325 лет, а также около 35 тыс. печатных и цифровых журналов и газет со всего мира, почти 500 редких коллекционных предметов, пишет агентство.