Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал обсуждать план по добыче нефти на август

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал в режиме видеоконференции заседание, на котором планируется обсудить план восстановления добычи нефти в августе. Об этом сообщил ТАСС источник, передает передает Trend.

"Только что началась встреча", - сказал собеседник агентства.

С августа 2021 года союзники наращивали добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/c) в месяц. Затем на министерской встрече 31 марта план был слегка обновлен - с мая по июнь 2022 года страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 432 тыс. б/с в месяц из-за новых для некоторых стран базовых уровней добычи. На последней же встрече, которая состоялась 2 июня, альянс принял решение ускорить темпы роста добычи до 648 тыс. б/с на июль и август, перераспределив равномерно сентябрьскую квоту, на фоне прогнозируемого летнего увеличения спроса на нефть из-за восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

Поскольку фактически страны ОПЕК+ на прошлой встрече договорились о темпах роста добычи как на июль, так и на август, то, 30 июня, скорее всего, будет формально утверждено решение об увеличении производства в августе на 648 тыс. б/с, ожидает источник ТАСС в одной из делегаций.

В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран из 23 участвующих в соглашении ОПЕК+. Это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан. Министры рассмотрят доклад по рынку нефти, подготовленный техническим комитетом ОПЕК+, который заседал также в режиме видеоконференции 29 июня.

Согласно докладу техкомитета (ТАСС ознакомился с документом), рынок нефти в 2022 году будет пребывать в состоянии переизбытка предложения. Профицит оценивается в среднем в 1 млн б/с по году (-400 тыс. б/с к предыдущей оценке). Техническая панель также сохранила прогноз роста спроса на нефть 2022 году на уровне 3,4 млн б/с, что в абсолютном значении означает потребление 100,29 млн б/с. Таким образом, показатель может превысить на 90 тыс. б/с допандемийный уровень 2019 года.

Если мониторинг ОПЕК+ придет к консенсусу и вынесет рекомендацию по уровням добычи на август, то закрепить его останется только на министерской встрече ОПЕК+, которая запланирована на 14:30 мск. В случае утверждения плана восстановления добычи нефти на 648 тыс. б/с в августе страны ОПЕК+ к концу этого месяца должны будут полностью выйти из ограничений, введенных весной 2020 года (сокращение производства на 9,5 млн б/с).