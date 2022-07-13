Иордания столкнулась с новой волной пандемии, вызванной омикрон-штаммом BA.5

Рост числа инфицированных COVID-19 в Иордании связан с быстрым распространением в королевстве варианта омикрон-штамма BA.5. Об этом заявил во вторник агентству Ammon член Национального эпидемиологического комитета Бассам Хиджави. По его словам, у большинства из 2 210 подданных, заразившихся за сутки коронавирусом, был обнаружен новый вариант омикрон-штамма, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Статистические показатели ухудшились с конца июня, - отметил эпидемиолог. - И это говорит о том, что Иордания столкнулась с новой волной пандемии вместе с остальным миром".

Хиджави указал, что вариант штамма BA.5 распространяется в четыре раза быстрее, чем исходный омикрон. "По этой причине мы настоятельно рекомендуем подданным привиться бустерной дозой, потому что она защищает от нового варианта инфекции", - подчеркнул он.