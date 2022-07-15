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В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

Арабские страны Материалы 15 июля 2022 00:22
В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

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Первый случай заражения вирусом оспы обезьян зарегистрирован на территории Саудовской Аравии.

Об этом в четверг сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление Минздрава королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении указано, что заболевание обнаружили у человека, который в Эр-Рияд из-за пределов королевства.

В тексте также отмечается, что санитарные службы Саудовской Аравии смогли отследить тех, кто был в тесном контакте с заболевшим, и все они находятся под наблюдением медиков.

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