Египет и Индия инвестируют $8 млрд в производство зеленого топлива на Суэцком канале

Египет и крупнейшая в Индии компания по производству возобновляемой энергии ReNew Power подписали в среду меморандум о взаимопонимании по созданию в экономической зоне Суэцкого канала промышленного комплекса по производству экологически чистого топлива с общим объемом инвестиций порядка $8 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает египетский новостной портал Al Akhbar.

Как рассказал глава Генерального управления экономической зоны Суэцкого канала Яхья Заки, меморандум с индийской компанией является предварительной договоренностью о реализации проекта в сфере зеленого топлива, который рассчитан до 2029 года. По его словам, на первом этапе в период 2023-2025 годов планируется инвестировать $710 млн и выйти на производство 100 тыс. тонн "зеленого аммиака" и 20 тыс. тонн "зеленого водорода".

Общие производственные мощности после завершения второго этапа (с 2025 по 2029 год) достигнут 220 тыс. тонн водорода и 1,1 млн тонн аммиака. Целевые инвестиции на этот период оцениваются в $7,147 млрд. Предприятие разместится на площади 600 тыс. кв. м в районе Айн-Сохны на побережье Суэцкого залива Красного моря в 120 км от Каира.

К настоящему моменту экономическая зона Суэцкого канала уже подписала восемь меморандумов о взаимопонимании в области локализации и производства экологически чистого топлива с рядом международных компаний и альянсов, в том числе датской судоходной и логистической компанией A. P. Moller-Maersk, норвежской Scatec, а также консорциумом из французской EDF Renewables и базирующейся в ОАЭ египетской Zero West.