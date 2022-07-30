Нефтяная компания Абу-Даби объявила об обнаружении месторождения газа на шельфе эмирата

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила об обнаружении крупного месторождения природного газа на шельфе Абу-Даби, запасы которого могут достигать от 28,3 до 42,4 млрд кубических метров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте в пятницу, открытие месторождения было сделано во время бурения разведочной скважины на блоке № 2, разработку которого осуществляет международный консорциум в составе итальянской Eni и таиландской PTT Exploration and Production Public Company Limited в рамках концессионного соглашения с ADNOC.

Отмечается, что обнаружение запасов газа стало возможным благодаря новым данным, полученным в ходе "крупнейшей в мире комбинированной наземной и морской трехмерной мегасейсмической съемки".

В феврале этого года компания сообщила об обнаружении первого крупного месторождения газа на блоке № 2, запасы которого составляют от 42,5 до 56,6 млрд куб. м. Таким образом, совокупный объем разведанных запасов природного газа на этом блоке может достигать 99 млрд куб. м.

Площадь блока № 2, располагающегося к северо-западу от Абу-Даби, составляет около 4 тыс. кв. км. ADNOC оценивает его запасы в несколько миллиардов баррелей нефти и десятки миллиардов кубических метров природного газа. Разведочные работы в этом районе ведутся с 2019 года.