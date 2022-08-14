Десятки человек погибли при пожаре в одной из церквей в Каире

Десятки людей погибли при пожаре, возникшем в воскресенье в одной из церквей Каира. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила местная газета Al-Masry Al-Youm.

По данным источников газеты в правоохранительных органах, в результате пожара в церкви, расположенной в районе Имбаба, "погибли 35 человек, 25 получили ранения". Пострадавшие доставляются в больницы Имбабы и соседнего района Агуза.

Министерство здравоохранения страны пока подтвердило смерть одного человека при пожаре в церкви в Имбабе и сообщило о 55 раненых.

Минздрав направил на место инцидента более 30 машин скорой помощи для эвакуации пострадавших. По имеющейся информации, большинство доставленных в больницы после пожара - дети, которые пришли на занятия в воскресной школе при церкви.

На данный момент пожар в церкви потушен.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования главе коптской православной церкви Тавадросу II в связи с жертвами при пожаре в Имбабе. Глава государства поручил профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим и незамедлительно разобраться в причинах пожара в коптской церкви.