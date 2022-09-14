В Аммане в результате обрушения жилого дома погибли пять человек

В Аммане при обрушении четырехэтажного дома погибли пять человек. Об этом сообщил во вторник телеканал "Аль-Мамляка" со ссылкой на представителя Управления общественной безопасности Амера ас-Сартауи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тела всех погибших были извлечены из-под завалов здания в ходе спасательных работ, - отметил он. - Еще 14 пострадавших жителей поступили в больницы".

Премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна лично побывал на месте происшествия. Власти начали расследование причин обрушения.

Иорданский геолог Халед аш-Шавабка заявил агентству Ammon, что старинное здание было ветхим и могло рухнуть в результате попадания сточных вод под фундамент. "По этой причине спасатели эвакуировали людей из соседних домов", - отметил он.