Власти Ливана выдали Ираку задержанного ими родственника Саддама Хусейна

Иракский гражданин Абдалла Сабауи, который является внучатым племянником казненного президента Саддама Хусейна (1937-2006), выдан ливанскими властями сотрудникам иракского бюро Интерпола. Об этом сообщил в субботу телеканал AlHadath, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

По его информации, объявленный в розыск Сабауи обвиняется Багдадом в причастности к расправе над иракскими курсантами в городе Тикрит в 2014 году. Ее учинили террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), захватившие военную базу, где находились 1,7 тыс. курсантов, преимущественно шииты. Как утверждают иракские власти, родственник Саддама Хусейна был тесно связан с ИГ.

Со стороны ливанских официальных лиц по поводу экстрадиции Сабауи никаких комментариев пока не последовало. При этом телеканал Al Sumaria передал, что премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани наградил в субботу сотрудников бюро Интерпола, которые участвовали в операции по доставке Сабауи из Бейрута в Багдад. В заявлении правительственной канцелярии, которое приводит телеканал, говорится, что "Абдалла Сабауи предстанет перед иракским судом как соучастник преступления, совершенного в 2014 году".