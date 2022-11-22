Кувейт опроверг информацию о дискуссиях по увеличению добычи нефти ОПЕК+ на 500 тыс. б/с

Заместитель премьер-министра, министр нефти Кувейта Бадер аль-Мулла опроверг во вторник информацию о проведении в ОПЕК+ дискуссий о намерении альянса увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) на ближайшем заседании. Об этом сообщило кувейтское информационное агентство KUNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Государство Кувейт стремится поддерживать стабильность и баланс на нефтяных рынках", - сказал агентству аль-Мулла.

В понедельник с аналогичным заявлением выступил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Он заявил, что "текущее сокращение добычи нефти на 2 млн б/с продлится до конца 2023 года". В свою очередь министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи также отметил, что страна не вовлечена ни в какие дискуссии об изменении соглашения ОПЕК+, которое действительно до конца 2023 года.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщила, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК обсуждают возможность принятия решения об увеличении производства нефти на 500 тыс. б/с на предстоящей встрече ОПЕК+, которая запланирована на 4 декабря.

На предыдущей встрече, 5 октября, участники альянса договорились о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. За базу для отсчета сокращения добычи нефти будут взяты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года. В опубликованном по итогам встречи коммюнике также отмечается, что решение о снижении производства принято с учетом неопределенностей как в мировой экономике, так и на нефтяном рынке.