Samsung выиграла тендер на строительство нефтехимического завода в Катаре

Компания Samsung Engineering, подразделение южнокорейского промышленного гиганта Samsung Group, совместно с тайваньской компанией CTCI Corporation выиграла тендер на строительство нефтехимического завода в Катаре. Об этом в понедельник сообщила южнокорейская компания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сделка оценивается почти в $2,5 млрд. Согласно тендеру, Samsung Engineering будет отвечать за налаживание производственных мощностей по синтезу этилена, а тайваньская компания построит остальную инфраструктуру завода. Ожидается, что строительные работы будут завершены к концу 2026 года.

"Стоит отметить, что этот проект позволит наладить одно из самых крупных производств по выпуску этилена, ежегодный объем которого составит 2,08 млн тонн. Samsung Engineering уверена, что сможет успешно реализовать проект", - говорится в сообщении компании.

Соглашение является частью проекта развития промышленного центра Рас-Лаффан, который расположен в нескольких десятках километров от Дохи и специализируется на нефтехимическом производстве, в том числе сжиженного газа. Заказчиком в контракте выступает Ras-Laffan Petrochemincals.