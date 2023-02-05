На юге Ирака обрушилось трехэтажное здание

По меньшей мере два человека погибли в результате обрушения трехэтажного здания в воскресенье в иракской провинции Басра, расположенной на юге страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал Shafaq News, ссылаясь на источник в местных силах безопасности.

По его данным, инцидент произошел в населенном пункте на западе провинции. В качестве основной причины обрушения спасатели называют возгорание, вспыхнувшее на первом этаже здания. Поиском тел погибших службы безопасности смогли заняться только после того, как локализовали пожар.

Информации о получивших травмы в результате случившегося не приводится.